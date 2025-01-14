Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового дела о продаже БПЛА на 1,5 млн

Суд возбудил новое уголовное дело против звездного экс-адвоката Эльмана Пашаева. На этот раз ему вменяют ему мошенничество при продаже беспилотника — он получил деньги за аппарат, но сам дрон так и не продал.
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