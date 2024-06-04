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Принц Гарри и Меган Маркл устроили вечеринку перед днем рождения дочери

Принц Гарри и Меган Маркл устроили вечеринку перед днем рождения дочери

Принц Гарри и Меган Маркл организовали торжество по случаю дня рождения своей дочери Лилибет. Согласно сообщению издания People, герцоги Сассекские начали праздновать 3-й день рождения Лилибет заблаговременно, устроив вечеринку в своем особняке в Монтесито в прошлые выходные.

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