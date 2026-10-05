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Kentucky Derby, Breeders' Cup Juvenile preps top weekend dirt racing

The main-track action centered heavily on 2-year-olds looking to the Breeders' Cup and beyond to the 2027 Kentucky Derby and Kentucky Oaks.

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