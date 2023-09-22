23 сентября исполняется 105 лет со дня образования информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации

История информационных подразделений органов внутренних дел началась 105 лет назад с утверждения в 1918 году коллегией Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «Положения о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел», функционирование которого обеспечивало сбор, обобщение и хранение статистической информации о состоянии и динамике преступности в стране.