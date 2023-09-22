Закон, порядок, государство

782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    значит перебьют всех тигров и медведей .Министр юстиции Р...
  • Ингерман Ланская
    совет для нищих..Эти монеты из ССС...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии вообще голоса не покупали - просто гнали палками на избер.пункты, всовывали в руки бумажки с рожами очеред...Миллионам пенсион...

23 сентября исполняется 105 лет со дня образования информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации

23 сентября исполняется 105 лет со дня образования информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации

История информационных подразделений органов внутренних дел началась 105 лет назад с утверждения в 1918 году коллегией Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «Положения о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел», функционирование которого обеспечивало сбор, обобщение и хранение статистической информации о состоянии и динамике преступности в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх