Подруга дочери пыталась копировать ее образ, а переняла судьбу

У дочери с ранних лет была во дворе подружка Иринка. На год ее младше, сама маленькая, худенькая, постоянно за дочерью хвостиком бегала.
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