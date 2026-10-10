«Арсенал» одержал волевую победу над «Лидсом» в АПЛ

«Арсенал» на своём поле обыграл «Лидс» в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги со счётом 2:1.Гости открыли счёт на 55-й минуте благодаря точному удару Джеймса Джастина.
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