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Регионы России

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«Арсенал» одержал волевую победу над «Лидсом» в АПЛ

«Арсенал» одержал волевую победу над «Лидсом» в АПЛ

«Арсенал» на своём поле обыграл «Лидс» в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги со счётом 2:1.Гости открыли счёт на 55-й минуте благодаря точному удару Джеймса Джастина.

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