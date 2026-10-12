Сдались с потрохами. «Абрамсы» и «Леопарды» теперь работают на нашу оборонку

Виктор Сокирко 11 октября 2026 г., 18:18 У российских специалистов есть возможность изучить «до винтика» не только железо, но и программное обеспечение ….
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