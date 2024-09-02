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В одной из школ Великобритании искусственный интеллект полностью заменит учителей

В одной из школ Великобритании искусственный интеллект полностью заменит учителей

Первыми учениками виртуального преподавателя станут 20 человек из частной школы David Game College.В одной из британских школ впервые применят искусственный интеллект для обучения детей.

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