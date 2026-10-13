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Бизнес журнал. Урал

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Над Южным Уралом сгорела ступень китайской ракеты

Над Южным Уралом сгорела ступень китайской ракеты

Яркий огненный шар в небе над Южным Уралом и Петропавловском оказался третьей ступенью китайской ракеты «Куайчжоу-11», запущенной 17 сентября.

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