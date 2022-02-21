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Полицейские в Югре установили подозреваемого в совершении серии дистанционных мошенничеств

В ноябре прошлого года в ОМВД России по Сургутскому району обратился 49-летний житель Лянтора и сообщил о факте мошенничества.

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