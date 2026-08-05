Натовская форма не спасла: под Красноярским перехвачены польские наёмники.В ходе боёв за населённый пункт Красноярское в ДНР подразделения 110-й мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Центр» ликвидировали группу иностранных боевиков, воевавших на стороне ВСУ.
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