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Царьград

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Русские бойцы вычислили польских наёмников ВСУ под Красноярским

Русские бойцы вычислили польских наёмников ВСУ под Красноярским

Натовская форма не спасла: под Красноярским перехвачены польские наёмники.В ходе боёв за населённый пункт Красноярское в ДНР подразделения 110-й мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Центр» ликвидировали группу иностранных боевиков, воевавших на стороне ВСУ.

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