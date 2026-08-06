«Смиритесь, вы будет умирать»: снайпер ВСУ «обнадежил» украинцев

До конца войны Украина обречена на то, что ее логистика, склады и энергообъекты будут уничтожаться. Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил списанный из ВСУ бывший командир спецподразделения снайперов Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».