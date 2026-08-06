До конца войны Украина обречена на то, что ее логистика, склады и энергообъекты будут уничтожаться. Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил списанный из ВСУ бывший командир спецподразделения снайперов Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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