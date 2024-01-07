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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судьи отменили 2 шайбы «Питтсбурга» за 3 минуты в матче с «Баффало» после тренерских запросов

Судьи отменили 2 шайбы «Питтсбурга» за 3 минуты в матче с «Баффало» после тренерских запросов

«Пингвинс» уступили «Сэйбрс» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  В первом периоде две шайбы хозяев не были засчитаны по результатам тренерских запросов.

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