В 2023 году Татарстане открыли 19 новых мечетей

В 2023 году в Татарстане открыли 19 новых мечетей. Об этом сообщили в ДУМ РТ. Мечети открыли в Дрожжановском, Актанышском, Альметьевском, Пестречинском, Атнинском, Новошешминском, Арском, Ютазинском, Елабужском, Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Муслюмовском, Балтасинском районах республики и в четырех районах Казани.