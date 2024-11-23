Путин предупредил о продолжении боевых испытаний «Орешника»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, предприятий Военно-промышленный комплекса (ВПК) и разработчиками ракетных вооружений сообщил, что РФ продолжит испытания ракеты средней дальности «Орешник», в том числе, в боевых условиях.