Путин предупредил о продолжении боевых испытаний «Орешника»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, предприятий Военно-промышленный комплекса (ВПК) и разработчиками ракетных вооружений сообщил, что РФ продолжит испытания ракеты средней дальности «Орешник», в том числе, в боевых условиях.
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