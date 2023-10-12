В мэрии объяснили, почему тепло пришло не во все дома в Нижнем Новгороде

Старт отопительного сезона в Нижнем Новгороде снова не обошёлся без проблем. Несмотря на то, что в администрации города в этом году объявили о досрочном пуске тепла, не дожидаясь похолодания на улице, коммунальщики свели старания властей на нет.
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