Полицейские Владивостока накрыли «рассадник» нелегалов в аварийном доме

Во Владивостоке группа нелегальных мигрантов незаконно заехала в расселенное аварийное жилье. О ходе операции, проведенной отрядом «Тигр-Правопорядок», полицией и прокуратурой Советского района, рассказали в пресс-службе Антитеррористической комиссии Приморского края.
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