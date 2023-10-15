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Вайкуле неожиданно встала на защиту россиян перед украинцами

Вайкуле неожиданно встала на защиту россиян перед украинцами

Прибалтийская певица Лайма Вайкуле дала новое интервью украинцам, которых она активно поддерживает с начала февраля.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Богатова
Двуличная тварь
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4 час.
Vien Kh
Из прибалтийских вымиратов уезжают коренные жители на заработки и в поисках лучшей жизни. А русских власти сами вынуждают уезжать. Кто в итоге останется? Пенсионеры
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4 час.
ПА
Павел Александрович
Трепло, точнее треплушка давала &quot;интервью&quot; хохлушке, с целью попиариться.
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1 час.

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