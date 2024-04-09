© MOD_RUSSIA/ GLOBAL LOOK PRESS ЭТОГО ЖДАЛИ ДОЛГО: В НЕЗАЛЕЖНОЙ ОБНУЛЯЮТ МОСТЫ. КАДРЫ ИЗ ОДЕССЫ ВСКРЫЛИ ТАЙНУ НЕБРАТЬЕВ Под ударами русских ракет и дронов оказались именно те объекты, поражения которых ждали едва ли не с начала операции ZOV.