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Под ударами русских ракет и дронов оказались именно те объекты, поражения которых ждали едва ли не с начала операции ZOV.

Под ударами русских ракет и дронов оказались именно те объекты, поражения которых ждали едва ли не с начала операции ZOV.

© MOD_RUSSIA/ GLOBAL LOOK PRESS ЭТОГО ЖДАЛИ ДОЛГО: В НЕЗАЛЕЖНОЙ ОБНУЛЯЮТ МОСТЫ. КАДРЫ ИЗ ОДЕССЫ ВСКРЫЛИ ТАЙНУ НЕБРАТЬЕВ Под ударами русских ракет и дронов оказались именно те объекты, поражения которых ждали едва ли не с начала операции ZOV.

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