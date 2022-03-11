Эдди Хирн – о призывах снять Бивола с боя против Канело: «Я понимаю все стороны спора, но мы двигаемся к этому поединку»

Промоутер Эдди Хирн ответил на слова Владимира Кличко, призвавшего не допустить россиянина Дмитрия Бивола к поединку против Сауля Альвареса.

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