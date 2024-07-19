В Алтайском крае сотрудники полиции вместе с общественниками приняли участие в «Дне Первых»

Накануне в детском лагере «Факел» города Бийска прошёл «День Первых». Специалисты муниципального отделения познакомили отдыхающих ребят с Движением Первых, рассказали о возможностях быть в Движении, летних проектах, где ребята могут себя проявить и задействовать во время летних каникул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии