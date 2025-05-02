www.globallookpress.com/Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency Евросоюз обанкротится в случае оказания дальнейшей поддержки киевскому режиму, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
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