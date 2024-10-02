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Русская весна

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Иран заявил, что бил по Израилю гиперзвуком

Иран заявил, что бил по Израилю гиперзвуком

Иранские военные заявили, что впервые использовали гиперзвуковые ракеты в ходе удара по объектам в Израиле.

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