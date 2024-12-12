Челябинские силовики устроили мигрантам приём в аэропорту

Сотрудники ФСБ, полиции и спецназа провели спецоперацию по проверке 200 приезжих.В целях усиления контроля за миграционными потоками в челябинском аэропорту "Игорь Курчатов" прошло новое фильтрационное мероприятие.
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