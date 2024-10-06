В Петербурге прошел благотворительный Балтийский Бал

Гости смогли пожертвовать деньги на лечение тяжелобольных детей Благотворительный Балтийский Бал, который проводится в рамках Международного культурного проекта BALTIC BALL, прошел в Петербурге, передает ТАСС.
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