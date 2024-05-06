Один из первых видеочипов Intel

У меня небольшая коллекция процессоров и чипов, вчера перебирал купленные, достаточно редкий экземпляр, видеочип, способный отображать изображение 640*480 (но не уверен в этом), есть графические системы там Несколько человек.
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