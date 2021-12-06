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РОССТАТ ПО-НОВОМУ ПОСЧИТАЛ КОЛИЧЕСТВО БЕДНЫХ В РОССИИ: ПОЛУЧИЛОСЬ НА 2,8 МЛН МЕНЬШЕ

РОССТАТ ПО-НОВОМУ ПОСЧИТАЛ КОЛИЧЕСТВО БЕДНЫХ В РОССИИ: ПОЛУЧИЛОСЬ НА 2,8 МЛН МЕНЬШЕ

ФОТО: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Росстат впервые оценил число малоимущих исходя из "границ бедности".

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