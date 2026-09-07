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В Алтайский край идет 30-градусная жара: когда ждать потепления

В Алтайский край идет 30-градусная жара: когда ждать потепления

Предстоящая неделя в Алтайском крае будет жаркой – температура воздуха местами достигнет +30 градусов уже в среду, 9 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.

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