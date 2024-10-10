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Интересно, а можно в УК (или куда там) внести меру наказания "высылка на Украину"?

Интересно, а можно в УК (или куда там) внести меру наказания "высылка на Украину"?

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева и семи его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения региона В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в хищении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, получении и покушении на получение взятки в особо крупном размере, даче взятки должностному лицу в крупном размере.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
хорошее предложение.
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5 час.
Владимир Петросов
По поводу заголовка этой заметки: Нельзя в УК вводить  &quot;высылка на Украину&quot;, так как слово &quot;украина&quot;, по итогам СВО  должно исчезнуть с политических карт мира. По поводу казнокрадов: Совершенно необходимо приравнять их к изменникам Родины, с полной конфискацией имущества и у всей родни. Ну и наконец: По совокупности конфискаций, у Страны должна появиться возможность, по итогам года, в выплате пенсионерам 13-ой пенсии.
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5 час.
М
ММ
Хохлы привыкли воровать и давать взятки. После перехода в Россию привычки остались.
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2 час.

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