Интересно, а можно в УК (или куда там) внести меру наказания "высылка на Украину"?

Владимир Петросов

По поводу заголовка этой заметки: Нельзя в УК вводить "высылка на Украину", так как слово "украина", по итогам СВО должно исчезнуть с политических карт мира. По поводу казнокрадов: Совершенно необходимо приравнять их к изменникам Родины, с полной конфискацией имущества и у всей родни. Ну и наконец: По совокупности конфискаций, у Страны должна появиться возможность, по итогам года, в выплате пенсионерам 13-ой пенсии.