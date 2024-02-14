В Вене отменили концерт российского дирижера из-за протестов украинцев

Концерт российского дирижера Курентзиса отменили в Вене по требованию украинцев Портал iefimerida.gr сообщил, что после требований украинского дирижера Оксаны Лынив и других музыкантов на Венском фестивале отменили концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса.