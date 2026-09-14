Рассекреченные кадры спецоперации США по эвакуации катапультировавшихся летчиков F-15E Strike Eagle ВВС США, сбитого 3 апреля над Ираном.
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