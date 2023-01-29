«Будем бежать аж до Львова»: Карась пожаловался на дезертиров в ВСУ 

Подписанный накануне президентом Зеленским закон об ужесточении наказания за дезертирство, прежде всего, обусловлен поведением украинских солдат не только, к примеру, летом в Северодонецке, но и сейчас в буквально недавно отбитом у ВСУ Соледаре.