СМИ: в Токио задержали мужчину, пытавшегося протаранить резиденцию премьера

Полиция задержала в Токио мужчину, бросившего несколько бутылок с зажигательной смесью перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии, а затем пытавшегося на автомобиле протаранить резиденцию премьер-министра.
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