ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по российскому региону

Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщает, что Вооруженные силы Украины могли применить ракету «Длинный Нептун» во время удара по Туапсинскому нефтеперерабатывающему завозу (НПЗ) в Краснодарском крае.
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