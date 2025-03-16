ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по российскому региону

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Vova Гарин
Нехуй трампа слушать, делать своё ,ещё жёстко!
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