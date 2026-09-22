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Косолапого гостя заметили жители Солтонского района

Косолапого гостя заметили жители Солтонского района

Хищник вышел к проезжей части со стороны Бийска В Солтонском районе Алтайского края вечером 21 сентября очевидцы заметили взрослого медведя неподалеку от села Солтон.

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