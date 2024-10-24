В Тульской области пересмотрят закон о мерах соцподдержки для награжденных

24 августа на 3-м заседании Тульской областной Думы в первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, удостоенных государственных наград, и членов их семей».
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