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Тульские новости

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В Тульской области пересмотрят закон о мерах соцподдержки для награжденных

В Тульской области пересмотрят закон о мерах соцподдержки для награжденных

24 августа на 3-м заседании Тульской областной Думы в первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, удостоенных государственных наград, и членов их семей».

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