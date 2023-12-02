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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Татарстан продемонстрировал «Игры будущего» и приготовил блюдо на 4 тысячи человек на выставке «Россия»

Татарстан продемонстрировал «Игры будущего» и приготовил блюдо на 4 тысячи человек на выставке «Россия»

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. В субботу на площадке выставки «Россия» прошел День Татарстана. Делегация республики вместе с главой региона Рустамом Миннихановым продемонстрировали, каких успехов добился Татарстан в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

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