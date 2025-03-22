23 марта Новоаннинский простится с погибшим на СВО 38-летним наводчиком танковой дивизии Маноцков Иван Александрович подписал контракт и отправился в зону проведения СВО в апреле 2024 г.
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23 марта Новоаннинский простится с погибшим на СВО 38-летним наводчиком танковой дивизии Маноцков Иван Александрович подписал контракт и отправился в зону проведения СВО в апреле 2024 г.