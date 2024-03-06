Невероятно простой и эффективный способ заснуть

Можно ли быстро заснуть, если спать уже пора, а сон никак не идет? Обычно, такая проблема решается приемом таблетки снотворного, но есть, оказывается, способ заснуть, не прибегая к потенциально вредной «химии».
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