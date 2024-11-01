Сыгран седьмой тур этапа Кубка России по шахматам в Санкт-Петербурге

Во главе турнирной таблицы на этапе Кубка России по шахматам «Мемориал М. И. Чигорина» в Санкт-Петербурге идут сразу три шахматиста после седьмого тура 1 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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