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ТАСС

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Экс-военный ВСУ рассказал, как операторов дронов отправили в пехоту из-за запоя

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операторов дронов 103-й бригады теробороны отправили пехотинцами на штурм после их запоя, который длился несколько дней, сообщил ТАСС бывший украинский военный Владимир Липко, перешедший на сторону РФ.

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