«Толстые живут дольше»: экс-советник орловского губернатора потряс заявлением

Никаких научных доказательств, что лишний вес опасен для здоровья не существует. На этом настаивает бывший советник губернатора Орловской области, а ныне председатель Московского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.
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