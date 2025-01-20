«Самолет» заходит в гостиничный бизнес

ГК «Самолет» решил зайти в гостиничный бизнес, пишет «Коммерсант».Сообщается, что российский застройщик договорился о партнерстве при реализации проектов на гостиничном рынке с Cosmos Hotel Group, входящей в АФК «Система».
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