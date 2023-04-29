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Полузащитник «Краснодара» Батчи не исключил возможность получения российского паспорта

Полузащитник «Краснодара» Батчи не исключил возможность получения российского паспорта

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о возможности получения гражданства России. «Не думаю об этом сейчас, ха-ха! Но в будущем — посмотрим», — цитирует Батчи Sport24.

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