На чем сэкономят россияне в Новом году: сколько людей покупают подарки в самый последний момент

Отмечается, что 75% россиян намерены потратить на Новый год сумму до 30 тыс. рублей. Так, на продукты, напитки, фейерверки и украшения к празднику респонденты планируют использовать 54% от общей суммы, а все остальные деньги — на приобретение подарков.