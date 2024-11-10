Академик РАН сообщил о работе над запуском сразу двух типов вакцин против рака

В настоящее время ведется работа над запуском сразу двух типов вакцин против рака. В конце 2024 - начале 2025 года начнутся первые клинические исследования одной из них, сообщил ТАСС академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
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