Лжесотрудники Интерпола похитили мужчину, подожгли его и бросили умирать

Jonas Walzberg/picture-alliance/dpa/TASS Четверо участников расправы над 45-летним мужчиной, которого похитили, пытали и подожгли, приговорены к длительным срокам заключения в Британии.
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