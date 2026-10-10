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Лжесотрудники Интерпола похитили мужчину, подожгли его и бросили умирать

Лжесотрудники Интерпола похитили мужчину, подожгли его и бросили умирать

Jonas Walzberg/picture-alliance/dpa/TASS Четверо участников расправы над 45-летним мужчиной, которого похитили, пытали и подожгли, приговорены к длительным срокам заключения в Британии.

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