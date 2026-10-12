ВК Пресс
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ВК Пресс

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Что сейчас с Яндексом? Хронология событий: подробно

Что сейчас с Яндексом? Хронология событий: подробно

После массовых жалоб пользователей на нестабильную работу сервисов компания отчиталась о постепенном восстановлении.

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