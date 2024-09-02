Бестактный Дима

Вот как Дима так умудряется, скажите мне? Это ж надо уметь так перепортить со всеми отношения, будучи руководителем министерства иностранных дел! И ладно бы он портил их с нами или там в Белоруссией - это было бы хотя бы понятно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии