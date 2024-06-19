Казахстанская Polymetal заявила о планах SocGen и Raiffeisen разорвать отношения

Казахстанская золотодобывающая компания Polymetal International, в скором времени поменяющая название на Solidcore и в марте 2024 года продавшая свои российские предприятия, говорит, что продолжает “расплачиваться” за свое “санкционное прошлое” в отношениях с банками и поставщиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии