Казахстанская Polymetal заявила о планах SocGen и Raiffeisen разорвать отношения

Казахстанская золотодобывающая компания Polymetal International, в скором времени поменяющая название на Solidcore и в марте 2024 года продавшая свои российские предприятия, говорит, что продолжает “расплачиваться” за свое “санкционное прошлое” в отношениях с банками и поставщиками.